Gerente de Alajuelense habla con contundencia del futuro de Óscar Ramírez

El gerente deportivo de Alajuelense, el mexicano Carlos Vela, habló del futuro del técnico Óscar Ramírez sin ningún problema.

En la transmisión de Teletica Radio, el pasado sábado, se le preguntó por Ramírez y el futuro en su puesto.

La pregunta se le realizó a Vela en la previa del juego frente a Liberia y respondió que contaba con el Macho.

"Yo cuento con Óscar 100%, creo que Óscar es un referente, ha hecho un gran trabajo y ha potenciado al equipo. Entonces, por mi cabeza no pasa la salida de Óscar. Reitero y más bien felicitarlo públicamente porque ha hecho un gran trabajo con el equipo", comentó Vela, en la transmisión de los 91.5 FM.

El Macho llegó al banquillo rojinegro desde el 18 de abril. La firma fue por 14 meses, por lo que aún le resta vínculo contractual.

Ramírez ha festejado cinco títulos nacionales, una Supercopa y una Recopa. Además, acaba de celebrar la Copa Centroamericana.