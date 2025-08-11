“Gente mejor formada”: El deseo de Óscar Ramírez en la Liga

Alajuelense volvió a fallar ante Herediano en el campeonato nacional y el técnico Óscar Ramírez fue muy crítico con la formación con la que están llegando algunos futbolistas al primer equipo.

A criterio del estratega, al futbolista tico le falta mucho mejorar en aspectos como el posicionamiento y la toma de decisiones con la pelota.

“Ayer pasé un vídeo de lo que hace España en su movilidad ante cerrojos, que pensamos que Herediano iba a hacer hoy, entonces era algo de cómo íbamos a combatir eso, la manera de hacerlo. Aquí se da mucho que el delantero o el volante juega por delante del que lo marca, entonces es muy fácil para el rival, mientras que, si comenzamos a buscar espalda, comenzamos a jugar perfilados, nos ayudaría a tomar mejores decisiones y eso es lo que nos enfocamos en estos días.

“Hemos tratado de mejorar esa parte que no es fácil. Hay muchachos que no han tenido, pues, una orientación sobre eso, sino que juegan más a "deme la bola" y no tienen programado lo que sigue y sobre eso estamos trabajando”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

De hecho, Machillo cataloga a la escuela española como un ejemplo a seguir ante los cerrojos del rival y es ahí donde asegura que la idea “es tratar de que el muchacho por lo menos tenga otra nueva visión, de no solo ver el balón y estar sin saber que el rival lo tiene a la espalda”.

“Cositas de ese tipo es lo que digo yo que lastimosamente debería trabajarse un poquito más en la liga menor y ya llegar con gente mejor formada y que nos dé, pues, más movilidad y concepto de inteligencia de atacar espacios. Se está trabajando con algunos jóvenes en esto y otros de los grandes que tienen esos conceptos, pero no es fácil, aunque creo que hay un avance”, añadió.

​Finalmente, Ramírez fue muy crítico con el poco tiempo de trabajo que se tiene para intentar llegar a ese ideal de equipo que él quiere tanto en el primer equipo como en las divisiones menores.

“No es fácil, pero si hoy los miré a los ojos y les dije vamos, vamos, esto en algún momento tiene que cambiar y tiene que ser así, creo que el hecho de que nos pase ahora a como les ha pasado desgraciadamente, que esa es la parte que se acumula y que es con la que tengo que lidiar, vamos, no hay otra, es para adelante y nada para atrás”, puntualizó.

Alajuelense tendrá semana larga de trabajo para preparar el partido del fin de semana por la jornada 4 ante Puntarenas FC como visitante.