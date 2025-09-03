¡Garra rojinegra! Alajuelense retiene a Washington Ortega hasta 2028

Alajuelense renovó el talento y la garra del portero Washington Ortega hasta 2028.

Así lo confirmó el club por medio de sus redes sociales.

El técnico, Óscar Ramírez, calificó la llegada de Ortega al club rojinegro como "una de las mejores contrataciones que ha hecho Alajuela en los últimos tiempos".

"La columna vertebral se comienza de atrás y en algún momento no había estabilidad. Siempre a la Liga le ha caído bien el carácter uruguayo, la forma de ellos, en el caminero es muy importante porque siempre está motivando, es uno de los baluartes", comentó Ramírez tras el clásico nacional.

Además, un factor importante para el Macho Ramírez es que Ortega "es un tipo con espuela, ha tenido este tipo de partidos, los sabe manejar y le gusta, que es la parte bonita de esto, de los jugadores que se crecen".

