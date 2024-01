Freddy Góndola: "Más de un futbolista que hubiese pasado lo que yo viví, no juega fútbol"

"Yo soy extranjero, no sé si fui un ídolo, pero yo siempre me esforcé al máximo para dar lo mejor de mí, el futbolista tiene bajones, tiene sus momentos buenos o malos, en su momento me criticaron mucho, pero uno está expuesto a eso, si la gente supiera los problemas de los demás, no opinaría ni hablaría", comentó Góndola.

Y agregó: "Más de un futbolista que hubiese pasado lo que yo viví, no juega fútbol, yo nunca quise hablar esto cuando estaba allá porque no le cuento mis problemas a nadie".