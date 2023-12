Fiscalía investiga a gerente de la Liga por supuesto abuso sexual

"Ante esta denuncia, hemos activado de inmediato los protocolos internos correspondientes, así como los recomendados por la ley en estos casos" , comunicó la Liga.

Los manudos nombraron a un Órgano Instructor, pues así lo determina el Reglamento sobre Hostigamiento Sexual de nuestra Institución.





Este Órgano Instructor será el encargado de llevar a cabo la investigación interna sobre los hechos denunciados.



"Por consideración con los involucrados, y para no interferir en el proceso de investigación, no revelaremos las identidades de las partes y tampoco se dará ningún tipo de declaración pública al respecto. Somos absolutamente respetuosos del debido proceso que merecen las partes, y esperaremos el resultado de los procesos en curso", añadió el texto que suministró el equipo.



Este medio intentó contactar a Chacón, pero no contestó las llamadas a su celular.