Fernando Piñar sufrió una fractura en el clásico

La Liga Deportiva Alajuelense actualizó el estado de salud de Fernando Piñar, luego de recibir un golpe en el rostro la noche del sábado ante Saprissa, tras chocar con Orlando Sinclair, quien lo impactó en la cara.

“Luego de los estudios correspondientes, se confirma que el jugador presenta una fractura en el hueso maxilar a causa de un trauma. Piñar estará bajo supervisión constante del departamento médico”, informaron los manudos.

La situación ocurrió en el segundo tiempo del partido entre morados y rojinegros, que terminó 2-1 a favor de los tibaseños.

La jugada generó polémica y dejó al árbitro central, Keylor Herrera, y al VAR en el ojo de la tormenta.