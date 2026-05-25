Fernán Faerron y sus polémicas con la Liga: Desde el gesto de la '31' hasta no saludar a jugadores

Fernán Faerron tiene opciones en varios clubes del país y en el liguismo está el debate: ¿Puede haber un segundo capítulo en esta historia que separó caminos en 2022 y que ha generado tensiones en el pasado?

Esa pregunta debe contestarla usted aficionado. El propio jugador reveló el torneo pasado en conversación con distintos medios que ya había un contrato firmado con un club de Segunda División de España.

"Ya hay un contrato firmado, no es como que se pueda romper muy fácil. Veremos si el equipo sube a primera o se mantiene en segunda", comentó Faerron en abril.

Sin embargo, Teletica.com sabe que hay ofertas por el jugador tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

En el ambiente liguista se ha tornado mucha conversación entre si el club debe apostar por una oferta hacia Faerron y buscar su regreso o no abrir esa puerta debido a las polémicas del pasado.

Entre 2023 y 2025, Faerron se ha acordado de la Liga en algunas oportunidades como no saludar a jugadores manudos previo a un juego, hacer el gesto de "la 31" y fuertes declaraciones tras ganar un título en el Morera Soto.

1 de noviembre 2023: No saludó a jugadores

Faerron pasó al frente de los jugadores de la Liga y no hubo saludo a ningún jugador. @tdmas_cr @TeleticaRadio — Andrés González R. (@andresgr58) November 2, 2023

FAERRÓN ENCENDIÓ LA POLÉMICA DESDE EL INICIO DEL JUEGO.🔥



El defensor no saludó a ningún jugador de su ex equipo.❌https://t.co/50FB097CIP — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 2, 2023

21 de julio 2025: Recordar la 31

Fernán Faerrón le recuerda la 31 a Alajuelense pic.twitter.com/Kkne3z5N7M — TD Más (@tdmascrc) July 21, 2025

27 de diciembre 2024: Declaraciones

"Lo voy a decir, a mí no se me valoró cuando estuve aquí, gané la 30, no se me valoró, gané la centroamericana, tampoco se me valoró. No han ganado desde ese entonces, no han ganado ningún título nacional y para mí ya no es algo nuevo ganar campeonatos aquí, y bueno, para ningún equipo tampoco", dijo Faerron.