Fernán Faerron regresa a club de Liga de Ascenso mientras define su futuro

El jugador Fernán Faerron, recién salido de Alajuelense, volvió a ser noticia esta noche tras el anuncio de Futbol Consultants, club de la Liga de Ascenso que es dueño de su ficha hasta 2025.

El equipo oficializó el retorno del defensor, eso sí; deja claro que pronto comunicarán el futuro del futbolista.

Faerron ultima detalles para vincularse al fútbol internacional en las próximas semanas, posiblemente al fútbol escandinavo.

Los manudos hicieron oficial este viernes que el jugador ya no formaba parte del equipo luego de unos días de tensa relación entre el jugador y Agustín Lleida, gerente deportivo.

Tras el Apertura 2021, Fernán jugó 10 partidos y 900 minutos.

Durante la semana, Lleida dejó claro que el jugador quería dejar el equipo para militar en el extranjero.





Pero el zaguero respondió, de nuevo, con un posteo en su Instagram.



“Desde el primer día hasta hoy, he sentido a la Liga Deportiva Alajuelense como mi hogar y estoy seguro que así será por siempre, sé que no soy perfecto, tengo mucho por mejorar y aprender, pero hay algo que tengo muy claro y es que quiero estar aquí y dar todo por estos colores el tiempo que Dios así me lo permita“, publicó el zaguero.