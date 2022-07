Fernán Faerron: "El karma existe y hay que tener cuidado"

Por Adrián García | 7 de julio de 2022, 11:08 AM

El exdefensor de la Liga Deportiva Alajuelense, Fernán Faerron, escribió un mensaje en sus redes sociales tras la fina entre el cuadro manudo y el Club Sport Cartagiés.

"La sangre, el coraje y el amor por la camiseta de un equipo se demuestra en la cancha, luchando cada balón y dando todo, no solo con una celebración señalándose las venas", manifestó.



— Fernán Faerron (@ferfaerron_) July 7, 2022

"Siento que hay tanto que hablar, pero no puedo, el karma existe y hay que tener cuidado", agregó el zaguero en su cuenta personal de Twitter.



Tras su salida de Alajuelense, en enero de este año, Faerron se encuentra en Noruega, donde juega con el HamKam.

"Sé que mucha gente va a salir diciendo que estoy resentido, pero para nada lo hago por el desprecio a Marcel ni a mí, sino porque siento impotencia. Un equipo grande tiene que jugar SIEMPRE a ganar y la afición merece respeto y más una tan leal como la liguista", continúo.



"Siempre he sido transparente y he dicho las cosas como son, y por eso no seguí en el equipo porque hay a la que no le gusta eso".