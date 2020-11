Fernán Faerron, el "Faraón" que destaca en Alajuelense

Con apenas 20 años de edad y con 10 meses de haber llegado a Liga Deportiva Alajuelense, el oriundo de Cartago, Fernán Faerron se ha convertido en pieza clave en el esquema defensivo de Andrés Carevic en el actual torneo.



Faerron sumó el sábado anterior su tercer gol en el Campeonato Nacional y a pesar de su juventud, el futbolista aprovechó la lesión de su compañero Junior Díaz y así tomar la titularidad con los manudos.



El jugador conversó con Teletica Radio y dejó claro que su intención siempre es jugar y que por la buena amistad con Leonel Moreira, vino el apodo de "Faraón".



"Yo trabajo para ser titular, estoy trabajando fuerte para mejorar día a día. He aprendido mucho de mis compañeros, siempre se me acercan para darme consejos. Yo le agradezco a Edson Soto que me formó, él me ayudó mucho. Se que tengo un carácter fuerte y Bryan Ruíz me habla sobre eso y que tengo que mejorar"



"Mi apellido es por mi abuelo, él me regaña porque no lo pronucio bien, es un apellido que es de Isla Feroe porque la familia de mi abuelo vino a Costa Rica a cazar ballenas y se quedó acá. El "Faraón" viene de Leo Moreira que me tiene aprecio, me hice un tatuaje de un Faraón para acordarme siempre", dijo el defensor manudo.



Fernán Faerron estuvo en divisiones menores del Saprissa, luego pasó hacer parte de la empresa Fútbol Consultans, estuvo seis meses en Austria, jugó en segunda división y debutó en la máxima categoría con el Santos de Guápiles.



El jugador de 1.87 de estatura admira a Sergio Ramos defensor del Real Madrid y espera pronto tener una oportunidad en Selección Nacional y poder ser un legionario más.