Fernán Faerron deja Alajuelense

Luego de varios días de incertidumbre se confirma la salida del defensa Fernán Faerron del Alajuelense.



El zaguero ha tenido un paso turbulento por la Liga, en los que se han intercalado momentos en que demuestra su talento con otros cargados de polémica.

En el Apertura 2021 disputó 13 partidos, 10 como titular y sumó 899 minutos.

El club hizo oficial la desvinculación del jugador esta tarde por medio de sus redes sociales.

Las últimas horas han sido turbulentas para el jugador y la Liga, pues recientemente el futbolista hizo público que deseaba seguir en el equipo, al mismo tiempo que Agustín Lleida, gerente deportivo, esquivaba consultas sobre él en conferencia de prensa.

Ante esta declaración, Fernán publicó en su Instagram un mensaje en el que externó su deseo de estar en el plantel.

“Desde el primer día hasta hoy, he sentido a la Liga Deportiva Alajuelense como mi hogar y estoy seguro que así será por siempre, sé que no soy perfecto, tengo mucho por mejorar y aprender, pero hay algo que tengo muy claro y es que quiero estar aquí y dar todo por estos colores el tiempo que Dios así me lo permita“, escribió el zaguero.