¿Falta sentir más la camiseta en la Liga? Esto opina Bryan Ruiz

“Lo que siento es que a veces, no sé internamente cómo está ese camerino, pero hay momentos del partido, cuando uno analiza, que un jugador debería estar en una posición y no está. No es que no corran y no pongan ganas, tal vez es que no están haciendo lo que deberían en el momento. Muy fácil correr en una situación en la que tal vez no había que hacerlo solo para demostrar que estoy corriendo, entonces lo principal es que el jugador individualmente haga lo que a él le toca y que el conjunto se vea beneficiado”, añadió.