Fabián Coito: "La complejidad surge de los dos torneos de forma simultánea"

Por Daniel Jiménez | 24 de agosto de 2022, 10:36 AM

El técnico de Alajuelense, Fabián Coito, analizó la complejidad de enfrentar dos torneos al mismo tiempo: el campeonato nacional y Liga Concacaf.

Coito prepara a su equipo para el juego de vuelta de los octavos de final ante el Alianza de Panamá este jueves a las 6:15 p. m. El juego será en el Estadio Universitario y el marcador global está 5-0 a favor de los manudos.

"Puntualmente, no es la complejidad del torneo en sí, es compartir en un mismo periodo de trabajo con dos torneos a la vez. Viajar, cargas, fatigas, la complejidad surge de los dos torneos de forma simultánea, más que cuál torneo es más difícil", comentó el entrenador rojinegro.



Coito no adelantó la alineación para este compromiso, pues asegura que desea externársela primero a los jugadores.

"Vamos a tener un equipo que nos permite imaginar un buen partido de fútbol, y sacar un buen resultado", añadió.

Eso sí, es claro que habrá variantes en el once rojinegro.

"En el reparto de cargas y fatiga, que no solo es el cambio del país, a dos horas y media de la ciudad de capital aquí, y hoy le dimos descanso en la mañana, y ahora tenemos una charla y en la tarde ya la parte de funcionamiento", afirmó.

También se le consultó al timonel charrúa que si la Liga Panameña de Fútbol era inferior a la tica, aunque no profundizó en detalles.

"No puedo dar una opinión. No lo he estudiado. Ahora solo me enfoqué en Alianza y no me creo capaz de hablar de toda la liga panameña y sus clubes", concluyó.