Fabián Coito evita responder sobre su continuidad en Alajuelense

El entrenador de Alajuelense, Fabián Coito, evitó dar por sentada su continuidad en el banquillo del equipo, luego de un nuevo fracaso.

"Con respecto al futuro no tengo elementos para hablar ahora", contestó Coito.

Además, el uruguayo fue enfático en que no hay que buscar responsables en los futbolistas, sino que este duro golpe recae sobre sus hombros como líder del grupo.

"No voy a hablar de situaciones personales porque no es el momento, cuando hay una derrota se buscan responsables, el responsable soy yo y no los futbolistas", añadió.