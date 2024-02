Exdirectivo de la Liga: "Usted ya no va al Morera a vivir la alegría del fútbol, va con sufrimiento"

"E s un hecho claro que uno va al entierro de los amigos, pero no se entierra con ellos y esta Junta Directiva parece que se quiere enterrar con Carevic. Eso como órgano colegiado no está bien", comentó Cordero.

El exdirigente es crítico con Carevic y su puesta en escena en el campo y lo que le ha costado conformar un once titular.

"No puede ser que después de un partido como el del sábado solo exista silencio de toda la junta directiva y del vocero oficial de la institución, no hay ninguna explicación, es algo a revisar... las declaraciones de nuestro técnico es de que sigue trabajando, pero con el mayor de los respetos señor Carevic, cuál trabajo, no hay resultados", añadió.