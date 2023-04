Exdirectivo de la Liga: "Hoy brilla el conformismo y no pasa absolutamente nada"

Por Daniel Jiménez | 3 de abril de 2023, 12:03 PM

El exdirectivo de Alajuelense, William Cordero, conversó con Teletica.com sobre las razones por las que la Liga va en picada y de los últimos siete partidos solo ha ganado en dos oportunidades.

Además, Cordero afirma que el equipo cayó en conformismo pese a no haber obtenido resultados buenos en los últimos torneos.

También, analizó lo sucedido en el clásico nacional no solo en el aspecto deportivo, sino también en el comportamiento de unos aficionados que por poco golpean al jugador Fabricio Alemán, otro que le tiró un objeto al Pipo González y uno más que se metió a la cancha a pedirle más coraje a los jugadores.

—¿Cómo analiza lo que está pasando en la Liga?



Evidentemente, estamos en malas manos deportivas, hay responsabilidad particular del cuerpo técnico, sumado al rendimiento de jugadores que hemos traído al club y no han honrado los contratos desde el punto de vista de aporte como Dardo Miloc, tuvo una acción en el segundo tiempo que marcó la mala presentación del equipo y se trajo con muchas expectativas.

—¿Qué valoración hace del clásico nacional?

No estamos en buenas manos deportivas, tampoco a nivel de liderazgo. Nadie es capaz de tomar la pelota y tirar un penal. Hay acciones desafortunadas en la marca, no se sabe si es hombre a hombre o por zona, pero quedó plasmado que los principios defensivos del equipo quedaron mal parados. El equipo tiene conformismo en todas las líneas, no se entiende como el gerente deportivo no aparece y su perfil es extremadamente bajo y cuando aparece lo hace para darnos un mensaje que ya todos lo sabemos.

—¿Cuánta responsabilidad tiene el cuerpo técnico encabezado por Andrés Carevic?

Es una combinación, si le achacamos toda la responsabilidad a él sería poco objetivo porque es compartida con los jugadores. Eso sí, su mensaje no lo ha sensibilizado el equipo. No se entiende cómo hicimos una buena primera vuelta y luego se cambia violentamente el accionar y la sumatoria de la competencia. Don Andrés no sabe competirle a Saprissa.

—¿Por qué Saprissa ya le sacó 32 clásicos de ventaja la Liga?



Es muy doloroso, nosotros teníamos eso en la figura de Wílmer López, Luis Marín, Rolando Fonseca, Harold Wallace, Luis Diego Arnáez o Javier Delgado. Nosotros teníamos ADN manudo, teníamos una cultura y entrega diferente porque teníamos liderazgo, eso lo emanaba Óscar Ramírez o Jorge Luis Pinto, pero hoy hemos perdido el espíritu de competencia. Saprissa tiene el ADN, y me duele mucho reconocerlo, por eso Saprissa es grande porque toma decisiones administrativas sin temblarle el pulso.

—¿Por qué ha perdido el espíritu de competencia que usted dice?

Este equipo no gana nada. Usted tiene las condiciones, tiene todo lo mejor, la primera clase donde se prepara, se alimenta, las vitaminas, todo, tiene CAR, hotel, nutricionista, tiene todo lo habido y por haber, entonces el empleado sabe que el patrono va a estar ahí siempre. Sumado a que cada vez que la institución lo requiera le llenamos el estadio, ante todo eso no pasa absolutamente nada, entonces da igual. Esta planilla nuestra tiene el mejor estilo de ir a quitarse todas esas marcas, pero eso solo se logra con un liderazgo sano y sólido, con autocrítica dentro del camerino.



—¿Qué lectura se puede hacer de la violencia en los aficionados?

Las luces se pueden ver. Estos ejercicios no reflejan el comportamiento muy sano que ha tenido la afición. Eso se cambia con acciones que vaya a invitar a entender que hay un cambio o directriz diferente. En nuestro equipo, hasta hoy brilla el conformismo y no pasa absolutamente nada. Capaz que mañana le ganamos a Patitos FC y el comportamiento nuestro es de conformismo.



—¿Por qué hay conformismo del que usted habla si solo se ha ganado un título nacional en los últimos años?

Es un conformismo que uno quisiera entender, por qué estamos a la espera... La asociación no puede seguir con ese modelo de conformismo, debe cambiar radicalmente esa compostura. Yo no sé si todavía nosotros no entendemos que la institución de la Liga es de todos y evidentemente habrá que señalarlo... La confusión que vive la Junta Directiva de la Liga en función del amor que llena el estadio, probablemente los tiene confundidos de que están haciendo las cosas de la mejor manera. No encuentro otra explicación porque la administración tropieza con la misma piedra constantemente.

—¿Qué debe hacer la dirigencia para enmendar el rumbo?

Ahorita debemos cerrar filas, ahorita cambiar de técnico no llegaría a solucionar. Hay que buscar medidas sanas y apostar a revisar todo. Buscar asesoría externa. Yo no simpatizo sobre cambiar el técnico. Eso no sería la solución. El aspecto contractual hay que tomarlo en cuenta.



