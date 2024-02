Exdirectivo de la Liga: "Carevic se ve como cuando uno sale a hacer un examen y duda de uno mismo"

Yo estoy desde el año 1989, estuve en una comisión financiera con varios expresidentes como directivo y exgerente en tres oportunidades, incluso cuando el equipo pasaba una gran crisis económica. Puedo decir que todos los equipos han pasado por una crisis. Tengo que decir que llegar a un puesto de gerencia o de dirigencia con fanatismo se convierte en un problema, hay que darle oportunidad a gente que venga con una visión de casa. Muchos socios han hecho observaciones, pero no se han tomado en cuenta. También antes había más gente de riñón rojinegro, antes arrasábamos sin tener un CAR y hoy, con esas grandes posibilidades, no lo hacemos.

Él (Carevic) se ve como presionado, como cuando uno sale a hacer un examen y uno duda de uno mismo, ya sea porque no está preparado o no se le dio la importancia que tenía, está como amarrado, llega como presionado.

No lo veo correcto, primero que nada es importante que haya una comisión técnica en el buen sentido de la palabra con hombres de la casa que tengan un arraigo muy importante. El no tener una comisión técnica es una debilidad. El entrenador idóneo para levantar era Jorge Luis Pinto por la disciplina, el arraigo, él tiene colores muy adentro.

No hay que verlo por los números de la bonanza, hay que ver cómo se administra esa bonanza, para saber administrarlo hay que tener sistemas de control, detectar las fallas para corregir. Usted me puede dar plata a mí para que yo se la administre, pero si usted no tiene gente idónea para que lleve cuentas, no resulta.