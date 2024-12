Exárbitro analiza polémica acción en juego Liga - Herediano

La polémica se apoderó del juego entre Alajuelense y Herediano en el Morera Soto.

El primer tiempo terminó 1-1 y con mucha polémica.

El árbitro Pablo Camacho pitó un penal al 45+10’ y tras siete minutos de revisión en el VAR se determinó que había fuera de juego de un jugador manudo.

El exárbitro Greivin Porras analizó así la acción:

“Esto es un verdadero desastre. No puede ser posible que se dure tanto tiempo para un fuera de juego. En la acción debieron llamar al árbitro para que él interpretara si el que está en fuera debieron juego participa en la acción directamente. A quien le cometen la falta es a otro jugador, no al que está en fuera de juego. Debieron llamar al árbitro para que él revisara la acción. La falta se la cometen a un jugador que no estaba en fuera de juego”, comentó Porras.