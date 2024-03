Estos son los siete pecados de la Liga que lo llevaron a su enorme crisis

“Yo pienso que Carevic nunca terminó de consolidar un equipo, no sé si por un tema de cansancio o GPS, no pudo consolidar un once que todo técnico ha tenido”, explicó Pablo Izaguirre.

“Lo de Carevic es algo interesante, los jugadores estaban con él y siempre lo decían, pero eso no lo respaldaban dentro de la cancha, entonces no que me vengan a palmear la espalda y me digan que soy el mejor si dentro del terreno de juego no reflejo esa idea”, expresó Izaguirre.