Esto piensa Óscar Ramírez sobre la sequía de títulos de la Liga

El técnico Óscar Ramírez tendrá este lunes un ansiado regreso al fútbol costarricense tras 10 años de ausencia tomará las riendas de un Alajuelense urgido.

Para el técnico más ganador en la historia de Alajuelense, verse completamente fuera de la institución en plena sequía de títulos nacionales fue duro e incluso lo ilustró con una jocosa anécdota.

“Nunca había visto una final en un bar. Me fui a ver la que fue contra Cartaginés y el único brumoso que había estaba a la par mía… me gritó, me celebró y dije nunca más. Ha sido muy difícil”, declaró el Machillo.

Precisamente, esa necesidad del club, más el buen trabajo de las divisiones menores en el Centro de Alto Rendimiento de la Liga, fueron parte de los atractivos que tuvo Ramírez para regresar de su retiro.

Y es que el estratega llegó en agosto del 2024 a la institución como supervisor de divisiones menores, pero nunca aspiró a volver al banquillo.

“Creo que la llegada del CAR en la función que llegué con los chiquillos tiene su influencia y ver su situación de querer llegar a Primera me hizo regresar un poco a situaciones pasadas, me fue dando esa parte de colaboración, tanto en la cancha y se da esa oportunidad, y la parte de don Joseph, el liguismo le debe mucho, lástima por los títulos, pero la institución le debe mucho

"Eso me dio para pensarlo, pero no lo busqué, pero ya cuando se da la situación con lo de Guima le pedí tiempo, pues hay situaciones que uno tiene que meditarlas, tal vez el hecho de estar y conocer a ciertos muchachos de ir a Brasil (con el equipo juvenil) y estar con ellos fue importante, además de la situación que ha estado la institución y por ahí me decidí”, reconoció.

Ramírez estará esta noche en el banquillo de la Liga durante el clásico nacional, pues, ya quedó debidamente inscrito ante Unafut.