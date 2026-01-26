"Esto nos explotó en la cara": Así describen en la Liga el crecimiento meteórico de socios

La euforia por una temporada redonda de éxito con el tricampeonato en Centroamérica y el título nacional hicieron que existiera un crecimiento meteórico de socios en Liga Deportiva Alajuelense.

En diciembre existió un crecimiento de 3.500 a 5.000 socios. Hubo una locura en las cuatro tiendas físicas y en la tienda virtual.

Todo esto les "explotó en la cara", según dijo el propio Marco Vásquez, gerente general rojinegro.

"Ya aquí (en el Morera Soto) se ha vuelto complejo, después de varios años de no tener un campeonato nacional, logramos el título nacional y esto, para decirlo en palabras de calle, nos explotó en la cara, pasamos de 3.500 a 5.000 socios y de esos nuevos más renovaciones, imagínese lo que significa eso", expresó.

Todo esto hizo que en la Liga voltearan a ver con mayor rapidez el tema del nuevo estadio, aunque algo que hay que analizar es que los aficionados que no sean socios también puedan asistir al estadio por un tema de aforo.

"Tenemos ingresos que nos dan estabilidad, hay cierta cantidad de sillas vendidas, eso es bueno, pero también limita la taquilla porque limita la venta y hay que jugar con eso, hay que buscar un equilibrio para que el aficionado tenga el acceso que se merece. Las ventas en las tiendas fue algo impresionante, esta institución se está convirtiendo en una institución de venta de artículos deportivos en las cuatro tiendas y la tienda en línea busca nuestros productos", agregó.

Próxima asambles

Liga Deportiva Alajuelense se alista para darle una gran noticia a sus socios en la siguiente asamblea que será este sábado en el estadio.

La primera convocatoria será a las 8 a. m. y la segunda a las 9 a. m.

Estos son los puntos a tratar:

﻿Presentación del informe del Tesorero cubriendo los siguientes puntos:

﻿ Liquidación del presupuesto de la temporada anterior.

Liquidación del presupuesto de la temporada anterior. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto para el ejercicio

inmediato siguiente.

inmediato siguiente. Cualquier otro asunto que a su juicio amerite informar y recomendar sobre el estado, marcha y perspectivas financieras de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

Cualquier otro asunto que a su entero juicio considere.

Presentación del proyecto y plan maestro del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

Votación y aprobación sobre compra del bien inmueble y desarrollo del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

Proposiciones presentadas por los Asociados, antes o durante la celebración de la Asamblea.

Como es costumbre, la asamblea tendrá lugar en el Gimnasio Multiusos Salvador Soto "Indio Buroy", en el Estadio Alejandro Morera Soto.

