Esto le quitó la alegría a Joseph Joseph tras avanzar a la final

"Hay alegría por haber pasado la serie, pero estamos muy molestos con este tema del arbitraje, en las últimas dos jornadas". Así de contundente fue Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, luego de que el equipo clasificara a la final de fase.



En criterio del jerarca manudo, le cuesta entender que el VAR no corrija un error del árbitro en cancha.

"Puedo entender que haya un error en cancha, pero me cuesta entender que el VAR no lo corrija, y más cuando mandan el reporte semanal con las diferentes jugadas importantes, ni siquiera ahí lo corrigen", comentó el jerarca.



Y agregó: "Uno siente que falta autocrítica y esto preocupa en estas circunstancias".



Desde la óptica de Joseph Joseph, "genera mucha molestia" el penal no pitado en el juego de ida, tras una mano en el área porteña.

Y que también hubo errores arbitrales en el juego de vuelta, realizado anoche en el Morera.

"Hay penal clarísimo, unos cuantos minutos después hay un gol que es válido, lo anulan y no entendemos por qué. El VAR lo revisó y tampoco, hemos visto la repetición y no vemos. Hay mucha molestia, y también me parece que el mismo tipo de jugadas se le da tratamientos diferentes. A nuestro jugador Toril lo expulsaron, bien expulsado, pero en otro partido no se le dio el mismo tratamiento", concluyó.