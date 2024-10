Esto dice Guimaraes de la racha de empates de Alajuelense

Alajuelense volvió a empatar, esta vez lo hizo ante Antigua en las semifinales de ida de la Copa Centroamericana.

Curiosamente, pese a mantener un sólido invicto, los rojinegros suman su cuarto empate consecutivo y de sus últimos siete partidos, en seis dividió honores y solo ganó uno, ante Santos de Guápiles por el torneo local.

Ante esto, el técnico Alexandre Guimaraes detalló que la prioridad número uno del equipo es volver a ganar a cómo dé lugar.

“Hemos tenido una racha de empates, pero eso no nos ha quitado la posibilidad de alcanzar otra final. El próximo miércoles va a ser durísimo y no nos han quitado la posibilidad de tener el primer lugar. No estamos agobiados por este tema, pues seguimos arriba en las dos competiciones”, expresó el técnico.