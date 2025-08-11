Esto dice el informe del comisario tras festejos de Herediano

El atacante de Herediano, Marcel Hernández, anotó el gol del triunfo de Herediano ante la Liga.

El jugador festejó su tanto colocándose la mano en una de sus orejas, situación que molestó a Celso Borges y a Washington Ortega.

Minutos después del tanto, el árbitro Benjamín Pineda se reunió con los técnicos Óscar Ramírez y Jafet Soto para reportar algunos insultos que la hinchada le dijo a Marcel.

Además, tras el pitazo final Jafet Soto se marchó de la cancha con la señal de 31, haciendo alusión a los 31 títulos nacionales que tiene el Team.

Estos dos gestos, según el comisario Alexander Leonardo Vargas Venegas se pueden catalogar como “incitación”.