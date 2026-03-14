Esto dice Alajuelenses luego de ganar apelación por daños al lavatorio del Lito Pérez

Este viernes se dio a conocer que Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dejó sin efecto una multa de ₡525.000 contra la Liga Deportiva Alajuelense, por un lavatorio que resultado dañado en el Lito Pérez de Puntarenas.

Una vez que se dio a conocer la determinación del tribunal, los manudos dieron su versión oficial.

“Es importante señalar que la apelación presentada no responde a un interés económico. El costo del proceso es muy similar al monto de la sanción y, en cualquier caso, el club está dispuesto a asumir el pago correspondiente por el daño del lavatorio a Puntarenas FC”, detallaron los manudos.

“Liga Deportiva Alajuelense considera necesario evitar que se establezca un precedente en el que se sancione con base únicamente en la comunicación de un club, y que además se señale injustamente a un jugador sin la debida verificación de los hechos”, añadieron.

El Tribunal Disciplinario había multado a los manudos con ₡525 mil al ser la primera vez en la temporada que produce daños a instalaciones o material deportivo de cualquier club contrario, en su fallo inicial.