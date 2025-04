Esto comunica el TAS tras audiencia de Alajuelense

La audiencia crucial de Alajuelense en el Tribunal de Arbitraje Deportivo por el Mundial de Clubes en Madrid, España, ya terminó.

La sesión tuvo una duración de más de cinco horas y se discutieron todos los argumentos de la Liga, de Grupo Pachuca (León y Pachuca) y FIFA.



Ahora se está a la espera del fallo del panel de árbitros.



El equipo legal de Alajuelense basó su estrategia en demostrar que tenían el derecho de apelación.



Para intervenir en la disputa entre Grupo Pachuca y FIFA, Alajuelense deberá superar dicho obstáculo de carácter procesal. Si no lo consigue, el TAS no conocerá sus pretensiones y simplemente cerrará el expediente.



Fuentes afirmaron a Teletica.com que FIFA y Grupo Pachuca han basado sus estrategias en señalar que Alajuelense no tiene derecho de apelación. FIFA incluso rechazó la queja formal de Alajuelense en noviembre de 2024 por no considerarla parte interesada en el caso.



El club manudo acudió al TAS para denunciar un aparente caso de denegación de justicia que FIFA habría perpetrado en su contra. La noticia la reveló Alajuelense el 3 de febrero de 2025.



Ahora los manudos tendrán que tener un poco más de paciencia para conocer el veredicto.