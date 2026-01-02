Este fue el primer anuncio del año en el campeón nacional

Liga Deportiva Alajuelense informó sobre la renovación del colombiano Jason Lucumí.

El atacante permanecerá en el club durante un año más, es decir, dos torneos cortos.

El colombiano ha sido una pieza fundamental en el engranaje del técnico Óscar Ramírez.

Lucumí se movió en el frente de ataque rojinegro y tuvo también un esfuerzo extra a la hora defender.

Con los rojinegros, el cafetero tiene un subcampeonato del Clausura 2025 y también un título de Copa, otro de Recopa, Copa Centroamericana y la 31 reciente en el Apertura 2025.