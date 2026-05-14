Este es el plan del nuevo técnico de la Liga con Joel Campbell

El nuevo técnico de Alajuelense, Ismael Rescalvo, ya tiene un plan con respecto al futuro del jugador Joel Campbell.

El exseleccionado nacional terminó contrato a finales de este Torneo de Clausura 2026 y el club deberá tomar una decisión en si lo renuevan o no, pero para ello será el cuerpo técnico el que tenga la última palabra.

En su presentación con la camiseta de la Liga, Rescalvo reveló cuál es su idea con el atacante.

“Tengo conocimiento de que Joel ya terminó su contrato con el club. Hablando con Carlos Vela, vamos a tener una conversación con el jugador y ahí veremos qué es lo mejor para todos para tomar la decisión; así que lo vamos a ver en estos días para evaluar la situación, lo vamos a decidir sin prisa”, mencionó el estratega.

Campbell disputó 14 partidos con los rojinegros y apenas logró un gol de penal y una asistencia durante el pasado campeonato, donde los manudos quedaron al margen de las semifinales.

Luchar nuevamente por el título y buscar el tetracampeonato de Centroamérica son las principales metas del nuevo técnico.

El estratega viajará en los próximos días a Colombia, donde vive su familia, para finiquitar los últimos detalles antes de iniciar con la pretemporada el próximo 1 de junio en el Centro de Alto Rendimiento.

Mientras tanto, analizará a la planilla rojinegra y futuros fichajes, aunque admite que cuenta de entrada con un gran grupo humano.

“Es una gran plantilla e invertir el tiempo para poder unir el trabajo desde abajo hacia arriba y que vengan lo más preparados posibles. En el fútbol, todo el mundo se prepara para ganar y lo bueno es que tenemos semanas de trabajo para ir adaptando el proceso. Queremos intentar construir lo que el equipo lleva rato haciendo”, puntualizó.



