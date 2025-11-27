EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Este es el 11 titular de Alajuelense para medirse con Xelajú

Los manudos buscan el tricampeonato en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Alajuelense/Crédito: Juan Manuel Quirós
Por Adrián Fallas 26 de noviembre de 2025, 19:05 PM

Este miércoles, a partir de las 8 p. m., la Liga Deportiva Alajuelense se mide con Xelajú, en el primer partido de la final de la Copa Centroamericana.

Para enfrentar el juego de ida, Óscar Ramírez escogió estos jugadores para vestir la camiseta rojinegra:

Los manudos buscan su tercer cetro consecutivo en el torneo.

