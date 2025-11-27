Este es el 11 titular de Alajuelense para medirse con Xelajú

Este miércoles, a partir de las 8 p. m., la Liga Deportiva Alajuelense se mide con Xelajú, en el primer partido de la final de la Copa Centroamericana.

Para enfrentar el juego de ida, Óscar Ramírez escogió estos jugadores para vestir la camiseta rojinegra:

¡Los 11 de Alajuelense que saldrán a defender la corona! 👑🦁@SnacksYummies pic.twitter.com/NownP7GXL5 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) November 27, 2025

Los manudos buscan su tercer cetro consecutivo en el torneo.