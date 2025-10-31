Este es el 11 de la Liga para enfrentar al Olimpia

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, enfrentará al Olimpia con esta alineación titular.

Washington Ortega; Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Rashir Parkins, Celso Borges, Diego Campos, Creichel Pérez Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Tras haber salido de cambio por un golpe ante Pérez Zeledón, el portero uruguayo Washington Ortega se recuperó y será de la partida.

La serie marcha 1-1 y esta noche quedará definido el segundo finalista de la Copa Centroamericana.

Los rojinegros buscan el tricampeonato en este torneo internacional.