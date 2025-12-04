Este es el 11 con el que Óscar Ramírez busca su tricampeonato en Centroamérica

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, planteó este 11 titular para el juego de vuelta de la final de Copa Centroamericana ante Xelajú.

El partido será a las 8 p. m. en el estadio Cementos Progreso y podría deparar el tricampeonato para los rojinegros.

El equipo de la Liga es el siguiente:

Bayron Mora, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Anthony Hernández, Joel Campbell, Alexis Gamboa, Ronaldo Cisneros, Kenyel Michel, Rónald Matarrita, Fernando Piñar y Jeison Lucumí.

El portero uruguayo Washigton Ortega no será de la partida, pues aún no se recupera de la lesión muscular que lo dejó fuera del juego de ida de esta final y del partido contra Cartaginés el domingo anterior.

Xelajú saltará a la cancha con: Rubén Silva, Manuel Romero, Yilton Díaz, Pedro Báez, Antonio López, Widvin Tebalán, Javier González, Juan Cardona, Kevin Ruiz, Jorge Aparicio y Romario da Silva.

La serie marcha 1-1 tras lo sucedido la semana anterior en el estadio Alejandro Morera Soto.