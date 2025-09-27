Este domingo se sabrá si Celso Borges podrá estar en el partido de Alajuelense ante Motagua

El domingo será el día clave para saber si Celso Borges, volante de Alajuelense, podrá ser tomado en cuenta por Óscar Ramírez para enfrentar a Motagua por la Copa Centroamericana de Concacaf.

Así lo confirmó el propio timonel rojinegro la noche de este viernes, luego del empate ante Puntarenas por el Apertura 2025.

“Él tiene una molestia muscular y fue en el último tiro libre que ejecutó. Había aguantado; de hecho, yo le pregunto cómo está por el tema de las variantes”, explicó Ramírez.

Además agregó:

“Él me dice que está bien, pero desgraciadamente tuvo esa molestia. Se le han hecho exámenes, pero se resuelve el domingo. En la mañana se va a evaluar y de ahí tomaremos una decisión y veremos qué es lo mejor”.

Los manudos tienen una complicada visita a Honduras, luego de caer en casa 0-1.

Para seguir con vida y en búsqueda del tricampeonato en la Copa Centroamericana, los rojinegros deben triunfar anotando al menos dos tantos, ya que el gol de visita cuenta.



