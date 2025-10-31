Estas son las fechas para la final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú

La Concacaf confirmó las fechas para la final de la Copa Centroamericana, que disputarán Alajuelense y el Xelajú de Guatemala.

Los manudos buscarán el tricampeonato en esta competencia, abriendo la serie en casa el 26 de noviembre.

El partido de vuelta se jugará el 3 de diciembre, con el Xelajú como local en el Estadio Cementos Progreso, en la Ciudad de Guatemala.

Los rojinegros aseguraron su boleto este jueves al imponerse al Olimpia de Honduras en la definición desde el punto de penal, mientras que los de Quetzaltenango hicieron lo propio ante el Real España.

“De acuerdo con las regulaciones de la competencia, para determinar al anfitrión del partido de vuelta de la final, Concacaf ha clasificado a los dos finalistas según el total de puntos acumulados en la competencia, siendo el club mejor clasificado el anfitrión del encuentro”, explicó la organización.

Ambas oncenas sumaron 14 puntos, pero los guatemaltecos tuvieron mejor diferencia de gol (+6 a +2).