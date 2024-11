Estas fueron las frases más calientes que dejó Guimaraes tras caer 0-3 en el clásico

Muy crítico con sus jugadores, haciendo un mea culpa y directo con la prensa.

Así se mostró Alexandre Guimaraes tras la derrota de su equipo Alajuelense 0-3 ante Saprissa en el clásico nacional.

La Liga volvió a caer en Tibás por el mismo marcador de la final anterior y perdió un invicto de 27 partidos.

Ante esto, Guimaraes dejó varias frases picantes con respecto a la derrota.

Sobre el juego.

“Cuando venís a enfrentar un partido en estos escenarios, nosotros debemos de tener mucha atención en los pequeños detalles que pueden marcar la diferencia para el rival”.

“El rival aprovechó los momentos de desatención y sacó ventaja”.

Sacarse el polvo.

“En este tipo de partidos y escenarios, debemos de tener otra atención, infelizmente y estamos muy dolidos, pero ahora toca sacarse el polvo de encima y preparar el partido del miércoles ante Sporting FC”.

Sobre perder otra vez en la Cueva.

“Lo que veo es que son situaciones que solo las podremos enfocar si nos tocara enfrentarnos a ellos en las fases finales. Si perder acá nos va a servir para despabilarnos por el primer lugar, lo que tenemos que hacer es sacar ese polvo de encima y pensar en lo que viene”.

“No solo de este partido, sino del anterior que venimos acá, hay que entender por dónde hay que llevar el juego, es una situación que no se puede repetir y no podemos dejar que pase”.

Molestia por perder otra vez en Tibás.

“Estamos muy.... Iba a usar un término duro pero no son las 11 de la noche, entonces voy a usar un término más suave, estamos muy enojados".

¿Queda debiendo Guimaraes en los planteamientos en La Cueva?

“Si yo me pongo a hacer un análisis solo de estos partidos, a mí modo de ver, estaría muy desorientado de todo lo que estamos haciendo acá. Sería absurdo pensar que solo por no ganar estos dos enfrentamientos ante Saprissa todo el trabajo no vale, los que estamos metidos en esto sabemos que no es así”.

Mensaje a la afición.

“Los dos últimos partidos que hemos venido acá es factura mía, yo me responsabilizo acá”.

¿Volvieron a aparecer los fantasmas para la Liga?

“Es muy fácil decir que ahora vienen esos fantasmas del pasado, pero nosotros no estamos para eso, estamos para encontrar soluciones.

“Si están esperando a que yo empiece a tirar m… se quedarán con las ganas, yo soy el responsable de este partido, pero tenemos claro nuestro objetivo, que nos ha tocado perder acá, es claro una ca…”.