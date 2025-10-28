¿Estará ante Olimpia el portero Washington Ortega?

Liga Deportiva Alajuelense viajó esta tarde rumbo a Honduras para enfrentar al Olimpia por el juego de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Pese a salir lesionado ante Pérez Zeledón, lo que generó un sinfín de dudas, al final el portero uruguayo Washington Ortega sí pudo viajar con los rojinegros.

Ortega sufrió un golpe en su rodilla izquierda el domingo anterior que lo sacó al minuto 64’ del partido ante los generaleños, dejando su puesto al joven Johnny Álvarez.

Sin embargo, los manudos tuvieron una baja de último momento y muy sensible.

Se trata del jugador Kenyel Mitchel quien no pudo viajar por una lesión en el tobillo.

Alajuelense deberá jugarse el boleto a la final de la Copa Centroamericana tras empatar 1-1 ante el Olimpia en el Morera Soto.

Este partido será el jueves a las 8 p. m. en el estadio Chelato Uclés.