¿Estaba fuera de juego o no? Esto determinó el VAR en gol agónico de la Liga

El viernes anterior se dio el empate 2-2 entre Alajuelense y Puntarenas en el estadio Morera Soto. Al 90+6' se dio un gol de Alejandro Bran, que luego de revisar la jugada en el VAR se anuló.

Este martes, la Comisión de Arbitraje liberó el audio y video del análisis de la acción.

"Encontrando evidencia objetiva y suficiente por medio del software de líneas de fuera de juego que en el inicio de la acción, el jugador #22 (Matarrita) de Alajuelense se encuentra en posición fuera de juego", dice el video.

Este resultado evitó que la Liga permaneciera en el primer lugar del campeonato, posición que hoy tiene Saprissa.

Los rojinegros se mostraron molestos con esta polémica y el propio Óscar Ramírez habló del tema.

"Es difícil para uno que está ahí mirar eso. Si me pongo a hablar acá y no solo eso, vienen cositas atrasadas, pero no puedo hacer nada. Hay que seguir luchando en los torneos", afirmó Ramírez tras conferencia.

A continuación los audios y videos de esta acción: