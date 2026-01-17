"Está muy agradecido con Alajuelense": Conozca los detalles del por qué Jorge Álvarez no llegará al campeón

Alajuelense fraguaba el bombazo del mercado, quería hacerse de los servicios de uno de los mejores volantes de Centroamérica: el hondureño Jorge Álvarez, figura del Olimpia y de la selección hondureña.

Este sábado, Teletica.com conversó con Eduardo Reyes, agente de Álvarez de Cielo Management, para conocer todos los detalles del por qué el traspaso del futbolista al campeón nacional no se pudo dar.

—¿Qué pasó con Jorge Álvarez y si tendrá aún posibilidad de llegar a Alajuelense?



Olimpia cuenta con una base de jugadores de gran nivel, formados en casa, que le han brindado numerosos triunfos a lo largo de su historia. Uno de ellos es Jorge Álvarez, futbolista que ha sido parte fundamental en la obtención de diez títulos de Liga Nacional y torneos internacionales.



Como agencia, mantenemos una excelente relación con LDA, relación que permitió concretar con éxito la llegada de Zaldívar. Dentro de ese mismo marco existió una propuesta para explorar una posible operación por Jorge Álvarez.



Sin embargo, Olimpia ha manifestado que cuenta con Jorge Álvarez para afrontar tanto la CONCACAF Champions Cup como el torneo de Liga Nacional. Por tal motivo, las negociaciones quedan totalmente cerradas y el jugador no irá a LDA.



—¿Por qué se complicó la negociación entre Alajuelense y Olimpia?



Es parte de la visión y las aspiraciones del Club Olimpia proyectar a sus mejores jugadores hacia ligas fuera de la región, siempre que las condiciones deportivas y contractuales sean las adecuadas para todas las partes.



—¿Cómo está Jorge Álvarez, tenemos entendido que el jugador deseaba venir a jugar a Alajuelense?



Jorge está muy agradecido con LDA y se encuentra tranquilo y contento. Manifestó apertura a analizar a LDA para continuar su crecimiento profesional sin embargo como le menciono, no se pudo dar con LDA.



Con el tiempo le presentaremos nuevas alternativas, esta tranquilo. Es un gran jugador y, sobre todo, una gran persona.



—¿La no venida de Jorge Álvarez a Alajuelense depara alguna renovación de Álvarez con Olimpia?



Por ahora todo se mantiene igual.



—¿Algo más que se te quede que quieras agregar?



Como agencia, siempre agradecemos a los clubes que muestran interés en nuestros jugadores. En este caso, agradecemos a Carlos Vela y al club LDA por la flexibilidad y el interés mostrado en Jorge. Seguiremos trabajando juntos con profesionalismo y buena relación.

