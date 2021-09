Esta fue la razón por la que Marcel Hernández no jugó ante Pérez Zeledón

Fue muy extraño ver a Marcel Hernández quedar fuera del once titular de Alajuelense ante Pérez Zeledón este martes.

El goleador calentó con el resto del equipo, pero fue enviado al banquillo y cuando todos creían que entraría de cambio para reforzar a un joven equipo rojinegro, el ariete se quedó sentado todo el partido incluso cuando su equipo perdió 0-1.

Consultado en conferencia de prensa, el técnico Luis Marín explicó la situación incluso con algo de enfado.

“Estuvo enfermo toda la noche y quiso estar dentro del grupo de muchachos para apoyarlos, pero no estaba disponible. No voy a hacer tan estúpido de tenerlo en la banca y no ponerlo, pues es nuestro goleador”, indicó el estratega.

Lo curioso es que el propio goleador (seis tantos en el Apertura 2021) estuvo presente en el calentamiento del equipo en el estadio Municipal de San Isidro de El General.

“Si él estuvo ahí acompañando, pero él no estaba para competir. Cuando usted pasa una mala noche donde no se recupera y pasa todo el día con dolor estomacal es un riesgo ponerlo, entonces decidimos que él estuviera ahí para apoyar a los muchachos, pero desgraciadamente sufrió de esto y tomamos la decisión de cuidarlo”, volvió a resaltar Marín.

Al final el estratega solo realizó dos variantes ante los generaleños, el ingreso de Andrés Gómez por Doryan Rodríguez y José Miguel Cubero por Bernald Alfaro.

Según Marín las pocas variantes se dieron por la situación de partido y al no tener respuestas en la banca, pues muchos de los muchachos suplentes aún eran muy jóvenes.

El estratega espera tener listo a Marcel Hernández para el próximo viernes, así como algunos de los otros futbolistas que arrastran molestias como Johan Venegas, Barlon Sequeira y Alex López, los últimos en reportarse como lesionados.