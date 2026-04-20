¿Es Alajuelense el club que ha disputado más partidos este semestre? Aquí le contamos

El trajín del semestre anterior hizo que algunos jugadores estén "reventados", según el propio técnico Óscar Ramírez.

"Hay cosas que si las digo va a sonar a excusas, me tengo que retener y ser más claro, hay algo simple, cuando usted es campeón centroamericano, campeón nacional y campeón de Recopa, la lógica dice que en algún momento de paga. Reventaron algunos y tengo que lidiar con eso", dijo Ramírez tras el clásico.

Pero veamos los números puros y fríos sobre el trajín de los clubes en este semestre. Para eso, tomamos en cuenta los encuentros que han disputado los primeros seis lugares del torneo.

A todo esto, la pregunta: ¿Es Alajuelense el club que ha disputado más partidos este semestre? Aquí la respuesta.

Saprissa y Sporting FC acumulan 21 partidos disputados entre torneo nacional y Torneo de Copa. Posteriormente, Alajuelense, Cartaginés y Liberia tienen 20 encuentros entre el Clausura, la Copa y tanto manudos como brumosos los dos juegos de Copa de Campeones de Concacaf.

Incluso, si se compara exclusivamente a la Liga y a Cartaginés están igualados en la cantidad de encuentros y viajes disputados porque en Concacaf, los brumosos viajaron a a Canadá, mientras que los manudos a Los Ángeles.

El Club Sport Herediano es el que menos encuentros ha disputado con 18 en total en lo que va del semestre.

Aquí el detalle de cada uno de los equipos según la tabla de posiciones:

Herediano



Clausura: 16



Torneo de Copa: 2



Partidos: 18



Saprissa



Clausura: 16



Torneo de Copa: 5



Partidos: 21



Liberia



Clausura: 16



Torneo de Copa: 4



Partidos: 20



Cartaginés

Clausura: 16



Concacaf: 2



Torneo de Copa: 2



Partidos: 20

Alajuelense

Clausura: 16

Torneo de Copa: 2

Concacaf: 2

Partidos: 20

Sporting FC

Clausura: 16



Torneo de Copa: 5



Partidos: 21

