Errol Daniels será el dedicado del Apertura 2026: "Siento una alegría muy grande"

El Torneo de Apertura 2026 tendrá un dedicado de lujo, según reveló la Unafut.

Se trata del exgoleador histórico de Alajuelense, Errol Daniels, seis veces máximo goleador de la Primera División.

Nacido el 17 de mayo de 1944, oriundo de Guácimo, Limón, y criado desde niño en Calle Blancos, Guadalupe, Daniels forjó una carrera que se transformó en sinónimo de gol, grandeza y permanencia.

Con Alajuelense, Daniels fue campeón en tres ocasiones, en 1966, 1970 y 1971, además de conquistar un título de Campeón de Campeones en 1967.

Pero su nombre se hizo inmortal frente al marco al conseguir seis veces el título de máximo goleador de la Primera División, cinco de ellas de forma consecutiva en los años de 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 y 1970.

“Siento una alegría muy grande, pues no es a todas las personas que la Unafut les dedica un torneo o un partido y para mí ha sido un grato honor”, destacó el exjugador rojinegro.

Además, es el segundo máximo anotador histórico de nuestro fútbol con 196 goles, liderazgo que ostentó por 40 años hasta que Víctor “Mambo” Núñez lo superó.

Entre sus hazañas también aparece una de las marcas más imponentes del fútbol costarricense: 41 goles en un solo torneo, conseguidos en 1967, registro histórico que comparte con Claudio Ciccia.

“Para estas nuevas generaciones y los que vienen, deseo que se jueguen con corazón, con mucha humildad y tener mucha fortaleza para seguir adelante y que representen con mucho orgullo y corazón la camiseta no solo de Costa Rica, sino de los clubes en los que militen”, explicó.

Con la Selección Nacional, Daniels disputó los torneos Norceca de 1965 y 1969, proclamándose campeón en este último, y además participó en los procesos eliminatorios rumbo a Inglaterra 1966 y México 1970.







