¡Era penal para la Liga! Vea aquí la polémica acción

En el partido entre Guadalupe y Alajuelense se dio una polémica acción que no se determinó como penal.

Hubo una falta sobre Creichel Pérez, pero el árbitro Adrián Gerardo no observó. Tampoco en el VAR, que estaba Josué Ugalde.

El juego finalizó 0-0 y este martes se publicó el audio del VAR de la acción, así como el análisis de la jugada.

En la Comisión de Arbitraje consideran que sí era una penal máxima a favor de la Liga.

La jugada pudo haber ocasionado un cambio en el marcador.