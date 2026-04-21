¿Era penal o no? Vea aquí el análisis del VAR en polémica acción al final del clásico

El clásico nacional terminó con polémica: ¿Era penal o no la acción de Gerald Taylor sobre Alexis Gamboa? La Comisión de Arbitraje dio a conocer los audios y videos del VAR de la jornada 16 del Clausura.

La jugada se dio al 90+4' cuando el juego estaba 1-1 y aún restaban cinco minutos más de reposición.

Del análisis de la acción se desprende que tanto el central como en la revisión del VAR se observa la sujeción del morado, pero an mabas instancias no se considera suficiente para la caída del manudo.

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El clásico fue dirigido por Josué Ugalde, los asistentes fueron Danny Sojo y Jeriel Valverde, mientras que el cuarto árbitro fue Brayan Cruz. En el VAR estuvo Jesús Montero y Diego Salazar fungió como AVAR.

El juego finalizó 1-1 en el Morera Soto y dejó al Monstruo con el liderato cada vez más lejos y a la Liga afuera de zona de clasificación a falta de dos fechas para terminar la fase regular.

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