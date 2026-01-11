Equipos han consultado a Alajuelense por Alexis Gamboa

Liga Deportiva Alajuelense ha recibido consultas por los servicios del defensor Alexis Gamboa, aunque por ahora no se han concretado en ofertas formales.

Durante el semestre anterior, Gamboa disputó 30 partidos y anotó un gol, además de portar la capitanía del equipo en diferentes ocasiones, consolidándose como una de las piezas más regulares del conjunto rojinegro.

El zaguero también fue parte de la obtención de la tercera Copa Centroamericana consecutiva y del título número 31 en la historia de la institución.

De cara al Clausura 2026, Alajuelense registra una llegada y seis salidas confirmadas. El club trabaja en el cierre de su planilla para consolidar su once titular, tomando en cuenta además los seis torneos que disputará el cuadro erizo durante la presente temporada.