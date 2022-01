En Cartaginés se sorprenden del préstamo de Marcel Hernández: "No lo esperábamos"

Leonardo Vargas es el vicepresidente de Cartaginés. También desarrolla funciones de gerente. "Aquí hacemos de todo", como el mismo dice. Vargas fue quien estuvo en todo el pulso de la negociación por Marcel Hernández. 

El dirigente brumoso conversó con Teletica.com sobre todos los detalles de la transacción del isleño.

¿Cómo analizan el regreso de Marcel Hernández al Cartaginés?



Para Cartaginés fue un buen negocio, se recibió dinero y deportivamente yo pienso que tenemos un buen jugador. En lo deportivo fue un negocio grande. Tuvimos mucha falta de gol el torneo anterior, esperamos la mejor versión de Marcel. Esperamos al mismo que estuvo aquí.



¿Le sorprendió el primer contacto en el que mencionaron la posibilidad del regreso del futbolista?



Creo que era algo que no nos esperábamos, pero sabíamos que si a Marcel no le salían las cosas habría una chance de que llegara. Igual, para mí fue un buen caso esta llegada, en su momento nos sorprendió. Estudiamos en los pros y contras.



​¿Cómo fue ese primer contacto con usted?

Hay un primer acercamiento conmigo, luego de ese primer acercamiento conversamos con Marcel y si a él le parecía bien, siempre tuvimos buena respuesta de él.

La posición de Marcel era volver a Cartaginés o no era opción salir. No creí en su momento que la negociación se fuera a complicar, siempre tuvimos la respuesta positiva de él y eso ayudó mucho.

¿Qué tan compleja fue la negociación?



Un poco compleja, sí. Habían muchos temas que había que analizar, que ponerles atención. Han sido días duros, habían puntos que tanto ellos como nosotros teníamos que estar de acuerdo.



​¿Sabe las razones por las que se va a préstamo el futbolista?

No, en eso nosotros no nos metimos. Ya es algo muy a lo interno de ellos, Alajuelense tendrá su forma de ver las cosas y de analizarlas.



¿Cómo califica el año de Marcel en Alajuelense?



Para mí fue un buen año, viendo las estadísticas del fútbol de Costa Rica y sus números, me parece que fue un buen año para él. Además, hay que ver lo que nos costó a nosotros solventar su baja.



Por lo que me dice, entonces no se esperaba un regreso tan rápido...



Creo que no lo esperábamos porque había una transacción importante que habían hecho y creíamos que estaba haciendo bien las cosas. Tuvo un buen rendimiento, nunca vimos llegar esta oportunidad.



​¿Cómo vieron más esta incorporación: como un negocio redondo o como un refuerzo de lujo?

El fútbol tiene una parte pasional, pero también es un negocio y de igual manera hay que tomar la decisión, toda esa institución es distinta. Hay decisiones que llevan a otros caminos.



¿Eso es cierto lo que dijo Agustín Lleida que si a Marcel le llegada una oferta del exterior (y su situación legal lo permite) se puede marchar?



Esa oportunidad está para todos los jugadores, no hay que descubrir el agua tibia, si es una opción del extranjero se analiza. Pueden pasar muchas cosas, hay una situación legal que tiene que resolver.



Lleida también afirmó que Marcel era uno de los mejores pagados en Alajuelense: ¿Incrementa el costo de la planilla del Cartaginés esta llegada?



No, es lo mismo que siempre hemos dicho, trabajamos con un presupuesto, salieron 11 jugadores, teníamos un presupuesto para un delantero como Marcel o similar, no vamos a arriesgarnos. Él (Lleida) sabrá por qué lo dice y no vamos a entrar en detalles, Cartaginés puede hacerle frente.



¿Tomaron en cuenta que se le adelantó el juicio para el 27 de enero?



Sí, eso se valora como hay que hacerlo, en su momento cuando estuvo con nosotros y tuvo esa situación se analizó. Igual, Alajuelense cuando pagó su transacción lo valoró, siempre ha estado ahí.