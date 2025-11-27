En Alajuelense ya están jugando la vuelta contra Xelajú

El 1-1 entre Alajuelense y Xelajú este miércoles en el Morera Soto significa que los manudos viajarán obligados a sacar la serie en la vuelta, pero antes tienen un duelo clave en el torneo local.

De las palabras de Óscar Ramírez se desprende que desde ya están jugando el partido que les puede dar su tercera Copa Centroamericana consecutiva.

“Hay que ver cómo lidiamos con Cartaginés y tratar de llegar lo mejor allá. Es duro, hay jugadores que tienen tres partidos en fila”, sentenció el Macho, dejando claro que tendrá que rotar jugadores.

Este miércoles, el 11 titular parecía un reflejo de lo mejor que puede presentar Ramírez, tomando en cuenta la lesión de Washington Ortega, aunque Bayron Mora respondió a gran nivel.

“Si hay algo bueno es que hay un muchacho que dijo presente y fue muy ecuánime. Nosotros no teníamos duda, pero era importante verlo en un escenario como hoy”, destacó el técnico sobre el joven arquero.

Al revisar la tabla del Torneo de Apertura, es evidente por qué el duelo del domingo en el Fello Meza es vital para ambos equipos. Aunque manudos y brumosos ya están clasificados, todavía hay espacio para acomodarse en los primeros puestos.

La Liga es líder con 34 unidades y está cerca de asegurar el primer lugar, lo que le permitiría cerrar semifinales, final de fase y una eventual gran final en casa. Los dirigidos por Andrés Carevic aspiran a cerrar el torneo en la segunda posición.

A pesar de que el reto inmediato es Cartaginés, en Alajuelense no pueden dejar de pensar en Ciudad de Guatemala.