"Elijo creer": El mensaje con el que Xelajú recibirá a la Liga

El Xelajú de Guatemala mantiene vivo su sueño en Copa Centroamericana y disputará la final ante el bicampeón Liga Deportiva Alajuelense.

En la previa del juego de este miércoles a las 8 p. m., en suelo chapín, se destaca que todo está muy parejo con el 1-1 y también el mensaje del equipo guatemalteco.

El Xelajú se arma de fuerza con el "elijo creer" luego de lo acontecido en el Morera Soto la semana anterior.

En términos generales, la Liga fue superior al equipo rival, pero el portero uruguayo Rubén Silva detuvo dos penales a Joel Campbell y Celso Borges.

En el bando manudo se mantiene la expectativa de si el uruguayo Washington Ortega podrá estar disponible para este compromiso.