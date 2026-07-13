Elián Quesada: Del sueño del Arsenal a una posible salida de Alajuelense

Elián Quesada, de 21 años, lateral izquierdo, formado en la prestigiosa academia el Arsenal de Inglaterra podría no durar más de un año en la Liga Deportiva Alajuelense.

El propio Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro, destacó que Quesada tiene dos opciones para salir del plantel.

Aún le resta un año de contrato en el club, pero no tuvo regularidad con Óscar Ramírez.

"(Elian) Está en la competencia interna por un lugar, está fuerte la competencia con Ronald Matarrita, Jean Paul Ruiz, Dylan Masís y Jason Lucumí, hoy está compitiendo. Hay dos posibilidades para jugar en otro club y vamos a ver qué se define en los próximos días", comentó Vela.

Al ser consultado cuáles eran los equipos, respondió: "Tiene opciones aquí y afuera, estamos definiendo qué se presenta".

Sus números

Torneo de Apertura

Juegos: 3

Minutos: 107

Torneo de Clausura

Juegos: 2

Minutos: 66

Torneo de Copa

Juegos: 2

Minutos: 180

Copa Centroamericana

Juegos: 2

Minutos: 64