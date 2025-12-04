Electrizantes imágenes: Bayron Mora es la figura del tricampeonato

Con 22 años, el portero Bayron Mora fue la máxima figura de Alajuelense para la obtención del tricampeonato en Copa Centroamericana.

Estas fotografías y videos demuestran lo determinante que fue Mora en los penales al tapar a dos. Y también cómo vivió parte del festejo rojinegro.

Bayron asumió la titularidad en los últimos tres partidos tras la lesión del experimentado Washington Ortega.

Mora jugó el primer juego de la final contra Xelajú, Cartaginés y ahora el compromiso de vuelta contra los chapines, encuentro en el que fue el Mejor Jugador del Partido (MVP).

"Conseguimos lo que queríamos", comentó Mora, antes del festejo con el Macho Ramírez y sus compañeros.



Un sentimiento indescriptible 🥺 pic.twitter.com/GMMzPCluD8 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 4, 2025

"Conseguimos lo que queríamos." - Bayron Mora de Alajuelense 🎙️ pic.twitter.com/SjYRfbJJxI — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 4, 2025

Bayron Mora, el héroe del tricampeonato, es el Jugador del Partido presentado por Rexona 🔥🧤 pic.twitter.com/fTXhRnMGMb — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 4, 2025

