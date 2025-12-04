Liga Deportiva Alajuelense
El tricampeonato llegó con un jugoso botín para Alajuelense
Los premios económicos por haber avanzado de ronda y por ganar el título son un aliciente muy interesante para los rojinegros.
El tricampeonato de Alajuelense en Copa Centroamericana llegó con un jugoso botín bajo el brazo.
Las cifras podrían ascender a unos $600.000, casi ₡300 millones, luego de haber participado en la primera fase, avanzar a los cuartos de final, semifinales, la final y haberla ganado.
El éxito que ha tenido el cuadro manudo en lo deportivo también repercutió en sus arcas.
Los manudos lograron alargar su hegemonía en la región y se impusieron al Xelajú, pero no fue solo eso.
Todas las series de ida y vuelta terminaron lejos del estadio Morera Soto, por ejemplo al Motagua y Olimpia los eliminaron en Honduras y a los del Xelajú los derrotaron en suelo chapín.