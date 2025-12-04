El tricampeonato llegó con un jugoso botín para Alajuelense

El tricampeonato de Alajuelense en Copa Centroamericana llegó con un jugoso botín bajo el brazo.

Las cifras podrían ascender a unos $600.000, casi ₡300 millones, luego de haber participado en la primera fase, avanzar a los cuartos de final, semifinales, la final y haberla ganado.

El éxito que ha tenido el cuadro manudo en lo deportivo también repercutió en sus arcas.

Los manudos lograron alargar su hegemonía en la región y se impusieron al Xelajú, pero no fue solo eso.

Todas las series de ida y vuelta terminaron lejos del estadio Morera Soto, por ejemplo al Motagua y Olimpia los eliminaron en Honduras y a los del Xelajú los derrotaron en suelo chapín.