El semestre de la Liga explicado desde el punto de vista de la psicología deportiva

Alajuelense tiene un presente de mucha presión. No le basta con ganar sus dos partidos restantes para seguir con vida; depende de otros clubes para avanzar a semifinales.

Luego de ganar campeonato nacional, un tricampeonato en Copa Centroamericana y la Recopa, este semestre la Liga quedó eliminada de Copa de Campeones Concacaf, del Torneo de Copa y está al borde del abismo en el torneo nacional.

Teletica.com conversó con Luis Ortega, psicólogo deportivo, para buscar comprender si existe una relación entre el alcanzar logros deportivos ansiados y, posterior a ello, una caída en el rendimiento de un equipo de fútbol.

—Quería preguntarle sobre el presente de la Liga, hay mucha presión, a hoy están fuera ¿Cómo tiene que tomar esto un futbolista profesional?

Definitivamente, son momentos de mucha tensión, mucha presión para un deportista; parte del quehacer profesional de poder enfrentarse a estos retos, a estas situaciones que generan mucho estrés, implica también tener herramientas para poder abordar los escenarios.

No me cabe la menor duda, la Liga también, igual que otros equipos a nivel nacional, tiene como su staff para poder sobrellevar este tipo de situaciones y poder acompañar de la mejor forma a los atletas, que siempre, más allá de ser atletas, son personas y no están ajenas a todo esto: la presión mediática, lesiones, temas de contratos, planificaciones deportivas, etc. Como que hay muchas cosas que pueden rentar por ahí que evidentemente van a terminar afectando el rendimiento y demás.



—Decía Óscar Ramírez, después del Clásico Nacional que se paga, tiempo después, la cantidad de partidos disputados; físicamente hay una explicación para eso, pero... ¿Psicológicamente también se puede encontrar alguna causa en un bajo rendimiento después de la obtención de grandes objetivos?

El rendimiento deportivo siempre es multifactorial, no podríamos indicar que se deba solo a una cuestión meramente física o de preparación de esa índole. Posiblemente también haya factores psicológicos de fondo que pueden estar ahí como teniendo un poquito, digamos, de peso sobre lo que se está observando, sobre lo que se está identificando en ese momento.

En una planificación ideal, todo este tipo de competiciones se contempla, incluso la profundidad de la planilla que se tenga y demás, la preparación también a nivel psicológico, como en cada uno de los torneos en los que se participa.



Entonces, sin lugar a dudas, la carga física puede influir sobre la carga emocional, incluso la carga cognitiva de los deportistas, y se interrelaciona, es decir, la carga física y cognitiva también pueden estar afectando parte de la carga a nivel físico.

Te puedo comentar que, de hecho, hace poquito salió una investigación muy interesante sobre la influencia que tienen los estados emocionales sobre lesiones deportivas; entonces, se identifica que la gestión de la ansiedad, por ejemplo, es un factor muy importante en cuanto al desarrollo de lesiones deportivas. En esta investigación que se hizo, prácticamente el 70% de los futbolistas que se entrevistaban o se hacía como la revisión, habían tenido una lesión, y de los principales factores se notó que era el manejo de la ansiedad. Entonces, vemos que de alguna forma sí hay como un peso importante sobre este tipo de cosas.

—Celebrar el título nacional, que tenía rato de no hacerlo, tricampeón de Copa Centroamericana, campeón de Recopa. ¿Es natural la bajada de un campeón? El deporte de alto rendimiento muchas veces no da campo para eso, ¿por qué? Porque mientras el campeón celebra, los que no ganaron ese título trabajan el doble para lograrlo...

¿Podría encontrarse la causa de un bajo rendimiento en la Liga, explicada desde el punto de vista de relajación, después de lograr un título?

Pueden haber múltiples causas, múltiples factores que estén influyendo sobre estos elementos del rendimiento. Lo que es cierto, de alguna forma, es que hay un síndrome, se llama el síndrome de adaptación general, que es la respuesta que todos los seres humanos tenemos al estrés, pero después de picos donde hay mucha carga y mucho estrés y demás, el cuerpo tiene, y es completamente natural y fisiológico, un descenso de las respuestas.

Típicamente, por ejemplo, cuando después de someternos a exámenes, periodos de pruebas y este tipo de cosas, las personas se terminan enfermando ya una vez que pasó ese periodo, entonces, lo típico, me respiro después de este tipo de cosas.



Entonces, sí hay un proceso fisiológico de fondo o psicofisiológico de fondo, que podría explicar un poquito esta parte. Pero no es lo único, obviamente, hay otros factores sociales, de planificación de la preparación y demás que también, obviamente, pueden explicar un poco esta parte.

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